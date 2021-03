Spagna U21-Italia U21 (EURO U21, sabato ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Sfida cruciale nel gruppo B (Di giovedì 25 marzo 2021) La nuova formula degli EUROpei under 21 desta molta curiosità, tanti appassionati stanno guardando questa manifestazione, ricca più che mai di giovani interessanti: l’Italia è inserita in un girone non facile, soprattutto per la presenza della Spagna, che a livello giovanile negli ultimi anni ha spesso mietuto successi, avendo vinto tre delle ultime cinque edizioni InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di giovedì 25 marzo 2021) La nuova formula deglipei under 21 desta molta curiosità, tanti appassionati stanno guardando questa manifestazione, ricca più che mai di giovani interessanti: l’è inserita in un girone non facile, soprattutto per la presenza della, che a livello giovanile negli ultimi anni ha spesso mietuto successi, avendo vinto tre delle ultime cinque edizioni InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

infobetting : Spagna U21-Italia U21: formazioni, quote, pronostici. Sfida cruciale nel gruppo B - Bertolca10 : Anche nella prima giornata dell'Europeo U21, qualche gol/assist 'italiano' o ex: per la Spagna gol di Villar e assi… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Repubblica Ceca-Italia 1-1 nella prima partita del gruppo B dell'Europeo Under 21 di calcio gioc… - ansacalciosport : Euro U21, Repubblica Ceca-Italia 1-1 . La squadra di Nicolato attesa il 27 dalla Spagna a Maribor | #ANSA - CalcioNews24 : Italia U21, Sala: «Dovevamo vincere. Spagna? Vogliamo i tre punti» -