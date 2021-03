Spagna-Grecia stasera in tv | orario e diretta streaming Qualificazioni Qatar 2022

Leggi su sportface

(Di giovedì 25 marzo 2021) Questa sera, giovedì 25 marzo, laè impegnata alle 20.45 nella prima partita del suo girone diai Mondiali di. La nazionale iberica allenata dall’ex Roma Luis Enrique ospita lae vuole i primi tre punti per iniziare al meglio il cammino verso la rassegna iridata in programma il prossimo anno. Per quanto riguarda latv eil match non sarà trasmesso da nessuna emittente italiana. Sportface seguirà la sfida raccontandovi gol ed episodi salienti. SportFace.