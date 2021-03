Spaccia nella sala slot che gestisce ma viene scoperto: arrestato 66enne (Di giovedì 25 marzo 2021) Roma – Nell’ambito di mirati controlli del territorio effettuati dalla Polizia di Stato per la prevenzione e repressione dei reati inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti, gli investigatori del VI Distretto Casilino, diretto da Michele Peloso, hanno notato degli strani movimenti intorno ad una sala slot di cui, esattamente un mese prima, avevano arrestato i gestori, padre e figlio, per spaccio. Dopo diversi appostamenti, i poliziotti in borghese hanno visto che la sala slot aveva la saracinesca alzata per meta’: li’ davanti, all’interno di un’utilitaria, c’era il 66enne romano gestore dell’attivita’, il quale, dopo essere stato avvicinato da un ragazzo, era entrato all’interno del locale con lui per uscirne poco dopo e tornare in auto mentre l’altro si allontanava. Vista una scena ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 25 marzo 2021) Roma – Nell’ambito di mirati controlli del territorio effettuati dalla Polizia di Stato per la prevenzione e repressione dei reati inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti, gli investigatori del VI Distretto Casilino, diretto da Michele Peloso, hanno notato degli strani movimenti intorno ad unadi cui, esattamente un mese prima, avevanoi gestori, padre e figlio, per spaccio. Dopo diversi appostamenti, i poliziotti in borghese hanno visto che laaveva la saracinesca alzata per meta’: li’ davanti, all’interno di un’utilitaria, c’era ilromano gestore dell’attivita’, il quale, dopo essere stato avvicinato da un ragazzo, era entrato all’interno del locale con lui per uscirne poco dopo e tornare in auto mentre l’altro si allontanava. Vista una scena ...

