Sorrento | Mezavilla | “Contro il Gravina ottenuta una vittoria importantissima”

(Di giovedì 25 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiquelladalsulgrazie ad una rete di Adrianoche commenta così: “Partita non sempliceun avversario alla disperata ricerca di punti. Venivamo da due trasferte consecutive molto sfortunate da cui, nonostante buone prestazioni, siam ritornati senza punti. Colci siamo riscattati, con ampio merito. Era difficile da un punto di vista mentale anche perché si son chiusi bene dietro e non era facile scardinare la loro difesa”. Il gol – “È arrivato dagli sviluppi di un calcio piazzato, proviamo spesso in allenamento certe giocate. Il gol era nell’aria, nel secondo tempo possiamo dire che abbiamo giocato solo nella loro metà campo, ...

La testa disuggella una gara con i costieri che hanno cambiato volto: concentrati, fraseggi efficaci e di prima, che non mollano a sanno anche soffrire stringendo i denti... Scarano si distende e devia in angolo; ilnon ci sta e attacca disperatamente alla ... Il secondo tempo è tutto rossonero prima conche ruba palla a centrocampo, serve Mancino che ...Sorrento – Vittoria importantissima quella ottenuta dal Sorrento sul Gravina grazie ad una rete di Adriano Mezavilla che commenta così: “Partita non semplice contro un avversario alla disperata ricerc ...Il Sorrento vince di misura il recupero interno con il Gravina e allontana in maniera significativa la zona calda della ...