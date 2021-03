Sondaggi Ipsos: 54% italiani pronto a farsi vaccinare (Di giovedì 25 marzo 2021) Dopo la somministrazione dei vaccini anti-Covid19 alle categorie più a rischio di contagio e a quelle più fragili è partita la campagna vaccinale per tutti i cittadini. Secondo gli ultimi Sondaggi Ipsos per Il Corriere della Sera, la maggioranza degli italiani (54%) dichiara di volersi vaccinare, il 28% non è sicuro di volerlo fare, vorrebbe attendere per capirne l’efficacia o valutare quale vaccino fare tra quelli disponibili mentre l’11% dichiara che non si vaccinerà in alcun caso. Il 53% degli intervistati dà un giudizio negativo riguardo la campagna di vaccinazione anti-Covid in Italia, almeno per come è stata condotta fino ad oggi. I più critici sono gli elettori di Lega (63%) e Fratelli d’Italia (66%). Fonte: IpsosSondaggi Ipsos: gli ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 25 marzo 2021) Dopo la somministrazione dei vaccini anti-Covid19 alle categorie più a rischio di contagio e a quelle più fragili è partita la campagna vaccinale per tutti i cittadini. Secondo gli ultimiper Il Corriere della Sera, la maggioranza degli(54%) dichiara di volersi, il 28% non è sicuro di volerlo fare, vorrebbe attendere per capirne l’efficacia o valutare quale vaccino fare tra quelli disponibili mentre l’11% dichiara che non si vaccinerà in alcun caso. Il 53% degli intervistati dà un giudizio negativo riguardo la campagna di vaccinazione anti-Covid in Italia, almeno per come è stata condotta fino ad oggi. I più critici sono gli elettori di Lega (63%) e Fratelli d’Italia (66%). Fonte:: gli ...

Advertising

petergomezblog : Sondaggio Ipsos per dimartedì sul gradimento dei leader politici: Conte in testa con il 61%. speranza secondo al41%… - Unonessunocent1 : RT @petergomezblog: Sondaggio Ipsos per dimartedì sul gradimento dei leader politici: Conte in testa con il 61%. speranza secondo al41%. Il… - DellePollo : @spinozait @pantana21 #Ipsos aggiorna i sondaggi di #DiMartedi, dopo la notizia - 811Proudman : RT @petergomezblog: Sondaggio Ipsos per dimartedì sul gradimento dei leader politici: Conte in testa con il 61%. speranza secondo al41%. Il… - mennasesto : RT @petergomezblog: Sondaggio Ipsos per dimartedì sul gradimento dei leader politici: Conte in testa con il 61%. speranza secondo al41%. Il… -