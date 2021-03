Slovacchia, Skriniar critico: «Un pareggio negativo» (Di giovedì 25 marzo 2021) Milan Skriniar ha parlato dopo il pareggio della Slovacchia contro Cipro Milan Skriniar, difensore dell’Inter, è attualmente impegnato con la Slovacchia che ieri ha pareggiato 0-0 in casa di Cipro nel primo match di qualificazioni a Qatar 2022. E in conferenza stampa il difensore nerazzurro è stato critico nei confronti della squadra. «La cosa positiva è che non abbiamo preso gol, ma il pareggio è negativo. Se avessimo segnato nel primo tempo, probabilmente la partita sarebbe cambiata, ma avremmo dovuto creare molto più di così». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 25 marzo 2021) Milanha parlato dopo ildellacontro Cipro Milan, difensore dell’Inter, è attualmente impegnato con lache ieri ha pareggiato 0-0 in casa di Cipro nel primo match di qualificazioni a Qatar 2022. E in conferenza stampa il difensore nerazzurro è statonei confronti della squadra. «La cosa positiva è che non abbiamo preso gol, ma il. Se avessimo segnato nel primo tempo, probabilmente la partita sarebbe cambiata, ma avremmo dovuto creare molto più di così». Leggi su Calcionews24.com

