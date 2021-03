Sindacati | se Lazio zona arancione | rimandare almeno apertura superiori

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 25 marzo 2021) Roma – Se la Regionedovesse tornare in, “sarebbe opportuno posporre al rientro dalle vacanze pasqualila ripresa delle scuole del secondo ciclo, in rene alla maggiore complessita’ organizzativa correlata ad una attivita’ erogata per il 50% in presenza e per il 50% a distanza, oltre che in considerazione del maggior impatto della scuola superiore sul sistema dei trasporti”. Lo scrive il sindacato FLC CGIL Roma ea margine dell’incontro di questa mattina tra l’assessore regionale alla Scuola e Formazione, Claudio Di Berardino, e le organizzazioni sindacali del settore scuola, per valutare l’opportunita’ di riaprire in presenza le scuole del II ciclo per i giorni 30 e 31 marzo, prima dell’inizio delle vacanze pasquali previste dal calendario ...