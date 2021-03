Simone morto a 27 anni | il papà | ' L' ultimo dono di mio figlio | sconfiggere la depressione'

(Di giovedì 25 marzo 2021) TREVISO - ' La? È come stare nelle sabbie mobili: ci entri e se non hai qualcuno che ti lancia una corda non riesci a venire su, ti inghiottisce'. L'immagine che utilizza Ivan Scremin, ...

Advertising

ComuneMontemurl : Covid, morto Bruno Cascini 06-03-2021 Il Covid a Montemurlo fa una nuova vittima. Si tratta di Bruno Cascini, 74… - Gazzettino : Il papà: «L'ultimo dono del mio Simone morto a 27 anni, sconfiggere la depressione» - GammaStereoRoma : Simone Cristicchi - La prima volta (che sono morto) - aurifallsxhaz : comunque l'altra sera ho sognato che zayn era morto a causa delle tropoe droghe che s1m0n gli dava e mi ero incazza… - Simone_Giannasi : @scorpiondag E sta sicura che il modo di confrontarmi lo trovo! Non mollo manco morto! -

Ultime Notizie dalla rete : Simone morto

ilgazzettino.it

L'AIUTO L'idea di creare un'associazione in memoria diè nata nei giorni successivi alla tragedia. 'In tanti ci hanno contattato - racconta Scremin - , sia amici che conoscenti, e ci siamo ...... scomparso a seguito di un incidente stradale quando militava negli Allievi allora allenati dall'attuale tecnico della prima squadraInzaghi e al quale la Lazio ha poi dedicato il campo ...La notizia della morte del giovane calciatore della Lazio Primavera Daniel Guerini, ha lasciato sconforto e incredulità nel mondo del calcio ...Menzione speciale per Napoli ai 700 anni dalla morte di Dante ... in tilt e arrivano 300 anziani in più play 175243 • di Simone Giancristofaro Galleria Laziale, riapre la seconda corsia ...