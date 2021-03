Simona Malpezzi nuova capogruppo del Pd al Senato

(Di giovedì 25 marzo 2021) . L’esponente dem prende il posto di Andrea Marcucci. ROMA – . L’esponente dem è stata eletta all’unanimità al posto di Andrea Marcucci. “Io non voglio essere solo la presidente di tutti – le sue prime parole riportate dall’Ansa – ma un presidente che intende dare forma e sostanza ad una leadership femminile. E quindi nessuna neutralità, perché è proprio con le parole, il sapere e la capacità di cura di una donna che interpreterò questo ruolo. Senza lasciare nessuna indietro“. Chi è, la carriera dell’esponente dem Nata a Cernusco sul Naviglio il 22 agosto 1972,Flaviasi è laureata in Lettere Moderne con una tesi su Amintore Fanfani. Concluso il periodo di studi, ha iniziato la sua carriera di insegnante. Professione che l’ha portata per qualche anno in Germania insieme alla ...

Advertising

EnricoLetta : Simona #Malpezzi è stata appena eletta capogruppo dei ?@SenatoriPD?. Buon lavoro Simona! Grazie ad Andrea e a tutte… - robertapinotti : Simona Malpezzi è un’ottima candidata, persona leale e di squadra. La stimo e saprà rappresentare al meglio tutte l… - fattoquotidiano : Simona Malpezzi è la nuova capogruppo del Pd al Senato: eletta all’unanimità, prende il posto di Andrea Marcucci - CarlaG13528731 : RT @LucianoLibero: Simona Malpezzi: 'Se Giuseppe Conte fosse mio marito,il caffe' glielo porterei col veleno' Conte: 'Se la Malpezzi fosse… - Se23rex : Pd, Simona Malpezzi eletta all'unanimità capogruppo al Senato | 'Darò forma e sostanza alla leadership femminile' -… -

Ultime Notizie dalla rete : Simona Malpezzi

Read More Flash Pd,eletta capogruppo Senato all'unanimità 25 Marzo 2021è stata eletta capogruppo del Pd al Senato all'unanimità dall'assemblea dem di palazzo Madama. "...Luca Sablone per ilgiornale.itIn casa Pd le acque non si sono affatto calmate. Dopo l'addio di Nicola Zingaretti gli animi si sono progressivamente surriscaldati: nonostante la nomina di Enrico Letta come nuovo segretario,...ROMA ' Simona Malpezzi, sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento, è stata eletta all'unanimità per alzata di mano nuovo capogruppo del Pd al Senato durante l'assemblea dei senatori dem. Succede..Dopo lo ius soli e il voto ai 16enni, il Pd si lancia sulla battaglia semantica. Ma non copre la figuraccia sulla questione di genere ...