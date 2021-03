Simona Malpezzi è la nuova capogruppo del Pd al Senato | eletta all’unanimità | prende il posto di Andrea Marcucci

(Di giovedì 25 marzo 2021) La senatriceè ladel Partito Democratico al. L’assemblea deiri del Pd in corso a palazzo Madama l’haper alzata di mano, come succeditrice del presidente uscente. Eletti anche il nuovo ufficio di presidenza, Alan Ferrari, vicepresidente vicario; Caterina Biti, vicepresidente; Franco Mirabelli, vicepresidente; Stefano Collina, tesoriere; Vincenzo D’Arienzo, segretario; Monica Cirinnà, segretario. Invitata permanente: Anna Rossomando, vicepresidente del. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

EnricoLetta : Simona #Malpezzi è stata appena eletta capogruppo dei ?@SenatoriPD?. Buon lavoro Simona! Grazie ad Andrea e a tutte… - robertapinotti : Simona Malpezzi è un’ottima candidata, persona leale e di squadra. La stimo e saprà rappresentare al meglio tutte l… - repubblica : ?? Pd, Marcucci fa un passo indietro: 'Chiedero' in assemblea di votare Simona Malpezzi come capogruppo al Senato' - AndreaRomano9 : RT @EnricoLetta: Simona #Malpezzi è stata appena eletta capogruppo dei ?@SenatoriPD?. Buon lavoro Simona! Grazie ad Andrea e a tutte le sen… - MinoTaricco : RT @EnricoLetta: Simona #Malpezzi è stata appena eletta capogruppo dei ?@SenatoriPD?. Buon lavoro Simona! Grazie ad Andrea e a tutte le sen… -

Ultime Notizie dalla rete : Simona Malpezzi

L'assemblea dei senatori Pd ha eletto all'unanimità, per alzata di mano,come nuovo capogruppo dem a Palazzo Madama. Eletto, sempre all'unanimità per alzata di mano, anche il nuovo ufficio di presidenza: Alan Ferrari vicepresidente vicario; Caterina Biti e ...Letta: "Buon lavoro, grazie a Marcucci"è stata eletta capogruppo del Pd al Senato all'unanimità dall'assemblea dem di palazzo Madama. Eletto, sempre all'unanimità per alzata di mano, anche il nuovo ufficio di presidenza: ...SIMONA MALPEZZI NUOVO CAPOGRUPPO DEL PD La decisione presa all'unanimità dall'assemblea dei senatori Dem [LEGGI] ...Simona Malpezzi, attuale sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento, è stata eletta all’unanimità nuovo capogruppo del Pd al Senato durante l’assemblea dei senatori dem in corso a Palazzo Madama. M ...