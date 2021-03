Silvio Berlusconi dimesso dall’ospedale: era ricoverato da lunedì (Di giovedì 25 marzo 2021) Silvio Berlusconi è stato dimesso dall’ospedale San Raffele ieri sera in serata L’annuncio del ricovero di Silvio Berlusconi è arrivato ieri mattina. Poi in serata il cavaliere è stato dimesso dall’ospedale San Raffaele. Ad annunciare che il premier era ricoverato da lunedì mattina è stato uno dei suoi legali, Federico Cecconi, all’inizio dell’udienza che vede l’ex premier fra gli imputati nel processo Ruby Ter che si svolge alla Fiera di Milano: “Per problematiche di salute su cui non mi dilungherei Silvio Berlusconi è da lunedì mattina ospedalizzato” ha detto l’avvocato, che non ha prodotto istanza di legittimo impedimento, chiedendo di «proseguire con gli ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 25 marzo 2021)è statoSan Raffele ieri sera in serata L’annuncio del ricovero diè arrivato ieri mattina. Poi in serata il cavaliere è statoSan Raffaele. Ad annunciare che il premier eradamattina è stato uno dei suoi legali, Federico Cecconi, all’inizio dell’udienza che vede l’ex premier fra gli imputati nel processo Ruby Ter che si svolge alla Fiera di Milano: “Per problematiche di salute su cui non mi dilunghereiè damattina ospedalizzato” ha detto l’avvocato, che non ha prodotto istanza di legittimo impedimento, chiedendo di «proseguire con gli ...

Advertising

acmilan : #OnThisDay in 1986 ?? 35 years ago, the beginning of a golden era with Silvio Berlusconi ??? 35 anni fa, l'inizio uf… - fattoquotidiano : Silvio Berlusconi è di nuovo ricoverato in ospedale, lo ha annunciato il suo avvocato all’udienza del processo Ruby… - Agenzia_Ansa : FLASH | Silvio Berlusconi 'per problematiche di salute è ospedalizzato da lunedì mattina'. Lo ha reso noto il suo l… - carlosgramuglia : RT @acmilan: #OnThisDay in 1986 ?? 35 years ago, the beginning of a golden era with Silvio Berlusconi ??? 35 anni fa, l'inizio ufficiale del… - LelloChiarello : RT @LaNotiziaTweet: Il processo fa bene a Berlusconi: Silvio lascia l'ospedale subito dopo la fine dell'udienza -