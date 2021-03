Si scrive Moratti | si legge incubo | la videolettera di Riccardo Bocca

Leggi su tpi

(Di giovedì 25 marzo 2021) Ladi: 25 marzo 2021 Carissima Letizia, le invio questaperché lei nei panni di assessore al Welfare della Regione Lombardia ha il merito di aver confermato un vecchio detto: il passato non insegna niente. Parole amare anche perché legate a una sfida epocale, cioè quella di far uscire la locomotiva Italia dal tunnel del Covid. Chi pensava di avere visto tutto e troppo con il suo predecessore Gallera peccava di scarsa lungimiranza. Sì, d’accordo, era suggestiva la sua spiegazione demenziale riguardo l’indice di contagio. E altrettanto grottesco è stato quando ha detto che il distanziamento era, sì, molto importante, ma non indispensabile in presenza della mascherina. E però anche lei si sta difendendo molto bene. Nei giorni scorsi, per esempio, dopo ...