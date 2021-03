“Si è comportato malissimo”. Mara Venier senza freni, l’incredibile mazzata al cantante italiano (Di giovedì 25 marzo 2021) Una Mara Venier senza filtri, quella che si racconta in un’intervista al Messaggero confermando anche la sua presenza a ‘Domenica in’ per la stagione 2021-2022. “Quando ho detto che sarebbe stata la mia ultima Domenica In l’ho detto perché ero convinta, lo pensavo davvero: quel programma sono 40 puntate, un anno della tua vita. Poi però ci rifletto e penso che potrei dire di no a tutto, anche a Sanremo, ma non a Domenica In. Sono già la zia Mara: se non mi cacciano, diventerò nonna Mara“, ha detto la conduttrice. Intanto il contenitore della domenica pomeriggio di Rai Uno si allungherà a fine giugno: “Io speravo che finisse a maggio, vorrei andare a Santo Domingo dove ho casa. Più che un premio è una scelta di palinsesto. Il premio era arrivato da Stefano Coletta (direttore di Rai1, ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 25 marzo 2021) Unafiltri, quella che si racconta in un’intervista al Messaggero confermando anche la sua prea ‘Domenica in’ per la stagione 2021-2022. “Quando ho detto che sarebbe stata la mia ultima Domenica In l’ho detto perché ero convinta, lo pensavo davvero: quel programma sono 40 puntate, un anno della tua vita. Poi però ci rifletto e penso che potrei dire di no a tutto, anche a Sanremo, ma non a Domenica In. Sono già la zia: se non mi cacciano, diventerò nonna“, ha detto la conduttrice. Intanto il contenitore della domenica pomeriggio di Rai Uno si allungherà a fine giugno: “Io speravo che finisse a maggio, vorrei andare a Santo Domingo dove ho casa. Più che un premio è una scelta di palinsesto. Il premio era arrivato da Stefano Coletta (direttore di Rai1, ...

Advertising

umanesimo : @robertosabatin4 @PMO_W Sala e la Lega sono due facce della stessa criminale medaglia. Il fatto che Sala si sia com… - iamnotscialla : Che poi Amedeo Goria un vero stronzo eh, si è comportato malissimo con lei - mandala_flavie : Bha, nella mia vita non credo di essermi comportato malissimo. Qualche centinaio d'anni a spigne i sassi sul Purgatorio e dovrei cavarmela. - marypurpleyou : @singvlarity___ American Hustle Life è un'altra cosa, non ricordo come si chiama questo programma però era ambienta… - ilaria_nofasci : @BrancaRossana @magozufus1 @mpiacenonaver1 si sei stata lady, con me si è comportato malissimo -

Ultime Notizie dalla rete : comportato malissimo Friends, Fisher Stevens si scusa col cast per il suo comportamento: 'Sono stato uno str...o' ...per scopi malvagi e si comporta malissimo con tutti e sei i protagonisti dello show. Adesso l'attore ha deciso di scusarsi per l'atteggiamento con i colleghi ammettendo di essersi comportato "come un ...

Il caso Molise. Cosa non funziona nella strategia italiana anti - Covid ... avendo una sanità già messa malissimo da più di un decennio di piano di rientro. Il ... Cosa ha comportato l'accentramento a Campobasso della risposta sanitaria anti - Covid? 'Effetti disastrosi perché ...

Mara Venier contro Mahmood: "Si è comportato molto male" Caffeina Magazine Mara Venier: “Rifarò Domenica In”. Poi su Mahmood: “Si è comportato molto male” “Quando ho detto che sarebbe stata la mia ultima Domenica In l’ho detto perché ero convinta, lo pensavo davvero: quel programma sono 40 puntate, un anno della tua vita. Poi però ci rifletto e penso ch ...

...per scopi malvagi e si comportacon tutti e sei i protagonisti dello show. Adesso l'attore ha deciso di scusarsi per l'atteggiamento con i colleghi ammettendo di essersi"come un ...... avendo una sanità già messada più di un decennio di piano di rientro. Il ... Cosa hal'accentramento a Campobasso della risposta sanitaria anti - Covid? 'Effetti disastrosi perché ...“Quando ho detto che sarebbe stata la mia ultima Domenica In l’ho detto perché ero convinta, lo pensavo davvero: quel programma sono 40 puntate, un anno della tua vita. Poi però ci rifletto e penso ch ...