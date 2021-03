Settimana Santa di Pasqua 2021: le celebrazioni con Papa Francesco (Di giovedì 25 marzo 2021) Settimana Santa di Pasqua 2021: le celebrazioni presiedute da Papa Francesco. Il calendario liturgico. La Pasqua 2021 sarà fortemente condizionata dalla pandemia di Covid-19 come quella dello scorso anno. L’Italia sarà tutta in zona rossa, come a Natale, con spostamenti ridotti al necessario con l’eccezione delle visite ai familiari. La differenza con il lockdown dello L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 25 marzo 2021)di: lepresiedute da. Il calendario liturgico. Lasarà fortemente condizionata dalla pandemia di Covid-19 come quella dello scorso anno. L’Italia sarà tutta in zona rossa, come a Natale, con spostamenti ridotti al necessario con l’eccezione delle visite ai familiari. La differenza con il lockdown dello L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

vaticannews_it : #23marzo #PapaFrancesco Le celebrazioni per la Settimana Santa ???? - HolySeePress : Calendario delle Celebrazioni Liturgiche della Settimana Santa 2021 presiedute dal Santo Padre Francesco - - Avvenire_Nei : L'invito. I vescovi: viviamo in presenza i riti della Settimana Santa e della Pasqua - P_Chavarria : RT @UCEPO: Pubblicato il calendario delle Celebrazioni Liturgiche della Settimana Santa con alcune indicazioni: - lividinvisibiIi : RT @fedeleamica: sanremo 2021 in tendenza e ricordiamola la settimana santa -