Serra: «Basta lamentarsi dei ristori, non esiste il diritto al reddito invariato per secoli» (Di giovedì 25 marzo 2021) Michele Serra, ieri su Repubblica, ha scritto poche righe decisamente impopolari sulla questione “ristori”. Dando il là a lunghissime ore di indignazione sui social. L’editorialista, in sintesi, se la prende con le lamentele di alcune categorie sugli aiuti di Stato insufficienti a coprire le perdite dovute alle restrizioni per la pandemia. Serra scrive, nell’estratto che riprende Dagospia: «Nel delicato e inevitabile tira e molla sui ristori, dispiace sentire, quasi in ogni tigì, rappresentanti di categoria lamentarsi perché i quattrini in arrivo non coprono la perdita subita, se non in parte. Ci si domanda chi abbia risarcito i nostri nonni, i nonni dei nostri nonni, dei lutti e dei rovesci indotti dalla caterva di guerre e pestilenze Ve lo dico io: zero risarcimenti, e un sospiro di sollievo se ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 25 marzo 2021) Michele, ieri su Repubblica, ha scritto poche righe decisamente impopolari sulla questione “”. Dando il là a lunghissime ore di indignazione sui social. L’editorialista, in sintesi, se la prende con le lamentele di alcune categorie sugli aiuti di Stato insufficienti a coprire le perdite dovute alle restrizioni per la pandemia.scrive, nell’estratto che riprende Dagospia: «Nel delicato e inevitabile tira e molla sui, dispiace sentire, quasi in ogni tigì, rappresentanti di categoriaperché i quattrini in arrivo non coprono la perdita subita, se non in parte. Ci si domanda chi abbia risarcito i nostri nonni, i nonni dei nostri nonni, dei lutti e dei rovesci indotti dalla caterva di guerre e pestilenze Ve lo dico io: zero risarcimenti, e un sospiro di sollievo se ...

Advertising

napolista : Serra: «Basta lamentarsi dei ristori, non esiste il diritto al reddito invariato per secoli» L’editorialista di Re… - LenaLizard : @maurorizzi_mr Compravo cuore, niente a che vedere con Michele Serra di oggi, vero è che non lo leggo più se non in… - filippocecchin2 : RT @filippocecchin2: @Gigadesires Per crogiolarsi in questo modo nelle paludi dell'infimo, l'alibi della sola pecunia non basta: Serra deve… - filippocecchin2 : @Gigadesires Per crogiolarsi in questo modo nelle paludi dell'infimo, l'alibi della sola pecunia non basta: Serra d… - chiapperfield : @__rebel8 @AndryDipi92 @Tommy_Serra @FBiasin Spiegami le differenze, o sei anche tu un analfabeta funzionale per cu… -