Serie B | vandali in azione fuori dal Centro Sportivo della Reggiana | furti e danni alle auto dei tesserati

(Di giovedì 25 marzo 2021) Brutti episodi, quelli verificatisi nelle scorse ore, in casae danneggiamentideie non solo: è questo lo scenario che si presenta, da diversi giorni,daldi Cavazzoli. Diversi sono stati, infatti, gli attici verificatisidal quartier generale. Nel mirino sembrano essere finite, principalmente, ledeigranata e non solo. Una situdenunciata dallo stesso club, attraverso un comunicato ufficiale, diramato tramite i propri canali di riferimento."Si sono verificati nel corso degli ultimi giorni diversi episodi di furto e ...

Mediagol : #SerieB, vandali in azione fuori dal Centro Sportivo della Reggiana: furti e danni alle auto dei tesserati - FruitJu28635304 : @GiorgiaMeloni Ma fatela finita con ste scemenze, occupatevi di cose serie, di ripulire le strade, di abbellire i p… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie vandali

Mediagol.it

Il suo abbandono probabilmente è da ascriversi con l'assedio deie con il conseguente ... vicino la villa comunale) conduce dopo unadi tornanti fino a monte, ossia sul proscenio del ...in azione nel centro storico cittadino. Secondo quanto emerso dalle testimonianze dei ... L'episodio risulta essere solo l'ultimo di una lungache hanno interessato negli ultimi tempi la ...Vandali in azione nella notte al campo sportivo ... Ricordiamo che Paolo Perugi, scomparso nel 2009 a 44 anni, è stato un calciatore di serie A e B, che ha militato, tra l’altro, nella ...Federico Fashion Style ha registrato una serie di Stories in cui appare furioso: alcuni vandali gli hanno distrutto l'auto in Sardegna.