Serie A VPG, il big match non smuove le cose: Bordellona-Hexon Falcons 1-1, sarà lotta fino alla fine (Di giovedì 25 marzo 2021) Il match dei match di questa Serie A VPG su PS finisce 1-1. C’era grande attesa per la gara tra le capoliste della Serie A VPG su PS (Hexon Falcons ed Evolute Bordellona), per capire se la prima della classe avrebbe potuto spiccare il volo – e parlando di falchi, è una metafora che cade a fagiuolo – o per capire se ci saremmo trovati con le due . Invece, non cambia nulla: Hexon Falcons ed Evoltue Bordellona pareggiano per 1-1 e mantengono invariata la distanza di 3 punti tra loro. Ci aspettano quindi ancora 7 giornate di passione e chissà che HSL Esports (ieri vincitori di misura contro l’U Paok penultimo) non provi a dire la sua, a -10 dalla vetta (certamente si tratterebbe di una vera e propria ... Leggi su esports247 (Di giovedì 25 marzo 2021) Ildeidi questaA VPG su PS finisce 1-1. C’era grande attesa per la gara tra le capoliste dellaA VPG su PS (ed Evolute), per capire se la prima della classe avrebbe potuto spiccare il volo – e parlando di falchi, è una metafora che cade a fagiuolo – o per capire se ci saremmo trovati con le due . Invece, non cambia nulla:ed Evoltuepareggiano per 1-1 e mantengono invariata la distanza di 3 punti tra loro. Ci aspettano quindi ancora 7 giornate di passione e chissà che HSL Esports (ieri vincitori di misura contro l’U Paok penultimo) non provi a dire la sua, a -10 dvetta (certamente si tratterebbe di una vera e propria ...

OffSidePage_ : @MasonmountX Ex xbox serie A,B,C quando vpg xbox é nata quest anno e ci sta solo la serie A..no comment Fake bio,fa… - GLPirates : RT @esports247_it: La Serie A @VPG_Italy darà emozioni fino a fine campionato. E' il responso del big match tra @fcbordellona e @FalconsVP… - ITPL_Carmine : RT @esports247_it: La Serie A @VPG_Italy darà emozioni fino a fine campionato. E' il responso del big match tra @fcbordellona e @FalconsVP… - esports247_it : La Serie A @VPG_Italy darà emozioni fino a fine campionato. E' il responso del big match tra @fcbordellona e… - ILOVEPROCLUB1 : RT @wacciuwah: CERCHIAMO In serie D1/D2 @VPG_Italy io ed amico dopo 2 anni Ci piacciono le sfide??mie ultime esperienze serie A in bei club… -

