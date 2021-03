Serie A e Coppa Italia verranno trasmesse in USA | l’annuncio della Lega Serie A e CBS

(Di giovedì 25 marzo 2021) CBS Sports eA, attraverso un comunicato ufficiale, annunciano l’accordo per la trasmissione multipiattaforma in esclusiva negli Stati Uniti del campionato diA,Superna per i prossimi tre anni. Paramount+, il servizio streaming in abbonamento di ViacomCBS, offrirà ai propri utenti più di 400 partite in diretta ogni stagione fino al 2024, con tutte le 380 partite diA, almeno 25 die la sfida di Superna. Una selezione di gare sarà inoltre trasmessa sui canali lineari di CBS Sports. I dettagli – CBS Sports Digital ...

ROMA - La LegaA e CBS Sports hanno chiuso un accordo per la trasmissione multipiattaforma in esclusiva negli Stati Uniti del campionato diA , dellaItalia e della Supercoppa Italiana per i prossimi tre anni. Paramount+, il servizio streaming in abbonamento di ViacomCBS, offrirà ai propri utenti più di 400 partite in diretta ...ROMA - Tanta stanchezza visti gli impegni di campionato e, Paulo Fonseca ha deciso di concedere altri tre giorni di riposo oltre a lunedì scorso per far ripredere i giocatori e recuperarli al meglio per l'ultimo sprint stagionale. La Roma da domani a ...CBS Sports e Lega Serie A annunciano l’accordo per la trasmissione multipiattaforma in esclusiva negli Stati Uniti del campionato di Serie A, della Coppa Italia e della Supercoppa Italiana per ...CBS Sports e Lega Serie A annunciano l’accordo per la trasmissione multipiattaforma in esclusiva negli Stati Uniti del campionato di Serie A, della Coppa Italia e della Supercoppa Italiana per i pross ...