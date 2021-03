Serena Rossi a Sanremo 2022 | la nuova conduttrice può essere lei | spuntano le prime voci

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 25 marzo 2021) Nel futuro dellapotrebbe esserci di nuovo il palco dell’Ariston. Dopostata ospite nell’edizione 2021, alcunevoglionocome pmadi. Si tratterebbe di un grandissimo risultato per la sua carriera, al momento impegnata con la Canzone Segreta e la serie Mina Settembre.chi sarà il conduttore? Il toto-nomi è iniziato dal momento stesso in cui Amadeus ha annunciato che per lui sarebbe stato l’ultimo Festival di: nessun Ama-ter nel futuro, quindi, né per lui né per Fiorello. A meno di clamorosi ripensamenti, la conduzione artistica del più importante ...