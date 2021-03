Serbia-Portogallo (qualificazioni mondiali): formazioni, quote, pronostici. Subito uno scontro diretto nel gruppo A (Di giovedì 25 marzo 2021) Ieri notte hanno entrambe iniziato bene: la Serbia, con i gol del viola Vlahovic e del subentrato Mitrovic, ha sconfitto 3-2 l’Irlanda, mentre il Portogallo ha piegato l’Azerbaigian col minimo sforzo, grazie a un’autorete. Si pensava che a Torino, i lusitani avrebbero vinto con uno scarto abbastanza ampio ma alla fine Fernando Santos e i InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di giovedì 25 marzo 2021) Ieri notte hanno entrambe iniziato bene: la, con i gol del viola Vlahovic e del subentrato Mitrovic, ha sconfitto 3-2 l’Irlanda, mentre ilha piegato l’Azerbaigian col minimo sforzo, grazie a un’autorete. Si pensava che a Torino, i lusitani avrebbero vinto con uno scarto abbastanza ampio ma alla fine Fernando Santos e i InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

infobetting : Serbia-Portogallo (qualificazioni mondiali): formazioni, quote, pronostici. Subito uno - mirko_masella : RT @sportli26181512: Juve come il Portogallo alla Continassa, ma non ci sarà nessun incrocio: Juve come il Portogallo alla Continassa, ma n… - sportli26181512 : Juve come il Portogallo alla Continassa, ma non ci sarà nessun incrocio: Juve come il Portogallo alla Continassa, m… - 11contro11 : Qualificazioni Mondiali: ... #Azerbaigian #Belgio #Bosnia #Cipro #Croazia #Estonia #Finlandia #Galles #Gibilterra… - Fprime86 : RT @cmdotcom: Qualificazioni #Mondiali2022: #Lukaku gol, 3-1 #Belgio al #Galles. #Francia fermata dall'#Ucraina, ok #Portogallo, #Serbia e… -