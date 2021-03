Sepang 2011 | quando Marquez perse quasi la vista ma tornò vincente

(Di giovedì 25 marzo 2021) A pochi passi dall'inizio della nuova stagione MotoGP , Marcha dato la notizia che non ci sarà nelle prime due gare in Qatar . Il pilota Honda , infortunatosi al braccio il 19 luglio 2020 nel ...

motosprint : Sepang 2011, quando Marc #Marquez perse quasi la vista ma tornò vincente -

Motosprint.it

Inutile dire che fu la prima di tante: in quel, conquistò sette vittorie e tre secondi posti. ... L'incidente in Malesia Era il venerdì mattina di prove libere e ainiziò a piovere cogliendo ...Prima Daijir Kat a Suzuka, poi Marco Simoncelli alasciarono la vita sull'asfalto non ... Il giorno più buio il 23 ottobrequando in Malesia se ne andò Marco Simoncelli, un ragazzo adorabile ...