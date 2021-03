Sentenza a Milano: “Non c’è obbligo di verità nell’autocertificazione Covid” (Di giovedì 25 marzo 2021) Nell’Italia delle zone rosse e arancioni anti Covid, pur potendo spostarsi solo per giustificati motivi, non sarebbe obbligatorio dire il vero – o meglio: scriverlo – nell’autodichiarazione da consegnare alle forze dell’ordine una volta fermati per un controllo. Sembra questa, infatti, la conclusione a cui giungere a seguito di una Sentenza del tribunale di Milano. Le motivazioni della Sentenza La storia è questa. Un giovane di 24 anni è stato assolto dopo essere finito a processo con l’accusa di falso. Avrebbe mentito nel compilare un’autocertificazione durante un controllo anti-Covid a Milano. “Un simile obbligo di riferire la verità non è previsto da alcuna norma di legge”, recita la motivazione del giudice per le indagini preliminari (Gup) ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 25 marzo 2021) Nell’Italia delle zone rosse e arancioni anti, pur potendo spostarsi solo per giustificati motivi, non sarebbe obbligatorio dire il vero – o meglio: scriverlo – nell’autodichiarazione da consegnare alle forze dell’ordine una volta fermati per un controllo. Sembra questa, infatti, la conclusione a cui giungere a seguito di unadel tribunale di. Le motivazioni dellaLa storia è questa. Un giovane di 24 anni è stato assolto dopo essere finito a processo con l’accusa di falso. Avrebbe mentito nel compilare un’autocertificazione durante un controllo anti-. “Un similedi riferire lanon è previsto da alcuna norma di legge”, recita la motivazione del giudice per le indagini preliminari (Gup) ...

