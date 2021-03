Se Twitter non sa riconoscere un’opera d’arte (e blocca gli account) (Di giovedì 25 marzo 2021) Twitter, abbiamo un problema. L’algoritmo utilizzato per individuare eventuali violazioni tra le immagini condivise dal social network pecca di cultura e ignora l’arte. Questa mattina, a testimonianza di tutto ciò, il profilo Twitter di Tomaso Montanari – noto storico dell’arte e saggista fiorentino – è stato bloccato. Il motivo? Aveva utilizzato come immagine di intestazione (così come il social chiama quella inserita in alto, sul proprio profilo personale) un’immagine che includeva “violenza esplicita o contenuti per adulti”. Peccato che la foto scelta fosse il famoso “San Giorgio e il Drago” del pittore Paolo Uccello. LEGGI ANCHE > Il primo tweet del fondatore di Twitter venduto per 3 milioni di dollari Uno schiaffo all’arte (non riconosciuta). A spiegare l’accaduto è stato lo stesso Montanari pubblicando – sul ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 25 marzo 2021), abbiamo un problema. L’algoritmo utilizzato per individuare eventuali violazioni tra le immagini condivise dal social network pecca di cultura e ignora l’arte. Questa mattina, a testimonianza di tutto ciò, il profilodi Tomaso Montanari – noto storico dell’arte e saggista fiorentino – è statoto. Il motivo? Aveva utilizzato come immagine di intestazione (così come il social chiama quella inserita in alto, sul proprio profilo personale) un’immagine che includeva “violenza esplicita o contenuti per adulti”. Peccato che la foto scelta fosse il famoso “San Giorgio e il Drago” del pittore Paolo Uccello. LEGGI ANCHE > Il primo tweet del fondatore divenduto per 3 milioni di dollari Uno schiaffo all’arte (non riconosciuta). A spiegare l’accaduto è stato lo stesso Montanari pubblicando – sul ...

