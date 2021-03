Scuole aperte o chiuse per il contagio? Il vero rischio è restare immobili (Di giovedì 25 marzo 2021) (foto: Elf Moondance/Pixabay)Il mondo della scuola italiano, come grandissima parte del nostro paese, è in sofferenza da un anno. Tra chiusure degli edifici scolastici, adozione della didattica a distanza, misure anti-contagio in classe e continui cambiamenti organizzativi e normativi, non c’è dubbio che anche i giovanissimi studenti stiano pagando a un prezzo molto caro ciascuna delle ondate pandemiche di Covid-19. E quand’anche non direttamente con la propria salute, di certo in termini di socialità, di relazioni interpersonali, di ricchezza dell’offerta didattica e di tutto ciò di umano che caratterizza il percorso scolastico. Una domanda che molti si sono posti, soprattutto dall’estate 2020 in poi quando il tema della riapertura delle Scuole fisiche è entrato nel dibattito pubblico, è se e quanto la permanenza in classe di studenti e studentesse ... Leggi su wired (Di giovedì 25 marzo 2021) (foto: Elf Moondance/Pixabay)Il mondo della scuola italiano, come grandissima parte del nostro paese, è in sofferenza da un anno. Tra chiusure degli edifici scolastici, adozione della didattica a distanza, misure anti-in classe e continui cambiamenti organizzativi e normativi, non c’è dubbio che anche i giovanissimi studenti stiano pagando a un prezzo molto caro ciascuna delle ondate pandemiche di Covid-19. E quand’anche non direttamente con la propria salute, di certo in termini di socialità, di relazioni interpersonali, di ricchezza dell’offerta didattica e di tutto ciò di umano che caratterizza il percorso scolastico. Una domanda che molti si sono posti, soprattutto dall’estate 2020 in poi quando il tema della riapertura dellefisiche è entrato nel dibattito pubblico, è se e quanto la permanenza in classe di studenti e studentesse ...

