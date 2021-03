Scuola, verso il rientro in classe: tamponi per tutti il primo giorno (Di giovedì 25 marzo 2021) Un tampone per tutti per tornare a scuola in presenza. È la strada che il governo sta studiando per riportare in aula gli alunni delle scuole. Il primo giorno di scuola tutti gli alunni, compresi i bambini di nidi e materni, dovrebbero essere sottoposto a un tampone rapido. Il test andrebbe ripetuto una volta a settimana e, in caso di positività, tutta la classe sarebbe sottoposta a un tampone molecolare. Già con le norme attuali i ragazzi potevano rientrare dopo un tampone negativo fatto secondo i tempi stabiliti dall’Asl. Leggi su vanityfair (Di giovedì 25 marzo 2021) Un tampone per tutti per tornare a scuola in presenza. È la strada che il governo sta studiando per riportare in aula gli alunni delle scuole. Il primo giorno di scuola tutti gli alunni, compresi i bambini di nidi e materni, dovrebbero essere sottoposto a un tampone rapido. Il test andrebbe ripetuto una volta a settimana e, in caso di positività, tutta la classe sarebbe sottoposta a un tampone molecolare. Già con le norme attuali i ragazzi potevano rientrare dopo un tampone negativo fatto secondo i tempi stabiliti dall’Asl.

