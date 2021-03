'Scritture' per sfidare il silenzio delle sale vuote: nasce la scuola di drammaturgia di Lucia Calamaro (Di giovedì 25 marzo 2021) ad dyn Il bando di concorso e il modulo d'iscrizione sono disponibili sul sito www.riccioneteatro.it . Per accedere alle selezioni, entro il 10 aprile va inviata all'indirizzo email protected un'... Leggi su giornaledellospettacolo.globalist (Di giovedì 25 marzo 2021) ad dyn Il bando di concorso e il modulo d'iscrizione sono disponibili sul sito www.riccioneteatro.it . Per accedere alle selezioni, entro il 10 aprile va inviata all'indirizzo email protected un'...

Advertising

vanteestudio : @dvkshim e fu sepolto. il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture è salito al cielo e siede alla destra del… - BarbaraRita2 : RT @CiaoKarol: San Giuseppe, uomo di grazie e miracoli: la preghiera da recitare ogni giorno per i tuoi problemi: San Giuseppe, uomo di gra… - elleteree : tanto per, se nessunx lo fa amen, vi perdete le mie scritture sacre bye - OrnellaFelici : San Giuseppe, uomo di grazie e miracoli: la preghiera da recitare ogni giorno per i tuoi problemi: San Giuseppe, uo… - MariaDeSena4 : RT @CiaoKarol: San Giuseppe, uomo di grazie e miracoli: la preghiera da recitare ogni giorno per i tuoi problemi: San Giuseppe, uomo di gra… -