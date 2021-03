Scorte di vaccini, il punto fino al 6 aprile Mancano mille dosi: quelle di Moderna (Di giovedì 25 marzo 2021) Nella Bergamasca disponibilità ancora risicata fra le dosi da somministrare e quelle in arrivo dai fornitori. Pochi problemi per Pfizer, dovrebbe bastare anche AstraZeneca, mentre le Scorte di Moderna non sono sufficienti. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 25 marzo 2021) Nella Bergamasca disponibilità ancora risicata fra leda somministrare ein arrivo dai fornitori. Pochi problemi per Pfizer, dovrebbe bastare anche AstraZeneca, mentre ledinon sono sufficienti.

