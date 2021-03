Sciopero rider, venerdì 26 marzo stop alle consegne in 30 città (Di giovedì 25 marzo 2021) “Siamo stanchi di di lavorare per 3 euro a consegna a cottimo, vogliamo farci sentire dalle piattaforme e dalle istituzioni, tanto più che stiamo svolgendo un lavoro di utilità pubblica in questa fase di pandemia”. Così Tommaso Falchi della rete riderXidiritti a Bologna ha motivato lo Sciopero dei rider del 26 marzo. Gli addetti alle consegne delle piattaforme delle food delivery, da Glovo a Deliveroo, si fermano per una giornata di mobilitazione su tutto il territorio nazionale. Si tratta di uno Sciopero dei fattorini che coinvolgerà circa 30 città. Leggi su tg24.sky (Di giovedì 25 marzo 2021) “Siamo stanchi di di lavorare per 3 euro a consegna a cottimo, vogliamo farci sentire dpiattaforme e distituzioni, tanto più che stiamo svolgendo un lavoro di utilità pubblica in questa fase di pandemia”. Così Tommaso Falchi della reteXidiritti a Bologna ha motivato lodeidel 26. Gli addettidelle piattaforme delle food delivery, da Glovo a Deliveroo, si fermano per una giornata di mobilitazione su tutto il territorio nazionale. Si tratta di unodei fattorini che coinvolgerà circa 30

