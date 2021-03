Sciopero rider, stop alle consegne venerdì 26 marzo: le motivazioni (Di giovedì 25 marzo 2021) Dopo lo Sciopero dei corrieri di Amazon, arriva quello dei rider. venerdì 26 marzo, circa 30mila addetti alle consegne delle piattaforme del food delivery incroceranno le braccia e si fermeranno per una giornata di mobilitazione su tutto il territorio nazionale. Nessuna consegna a domicilio per 24 ore e l’appello ai clienti di non ordinare cibo. Alla base della protesta, sostenuta da riderXiDiritti ma appoggiata anche da Uiltucs e Slang Usb, c’è la necessità di “contratto vero e proprio, con tutele reali, concrete garanzie, equità e rispetto del loro lavoro. In altre parole, un contratto collettivo nazionale”. Le motivazioni dello Sciopero dei rider Lo Sciopero, indetto dalla rete ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 25 marzo 2021) Dopo lodei corrieri di Amazon, arriva quello dei26, circa 30mila addettidelle piattaforme del food delivery incroceranno le braccia e si fermeranno per una giornata di mobilitazione su tutto il territorio nazionale. Nessuna consegna a domicilio per 24 ore e l’appello ai clienti di non ordinare cibo. Alla base della protesta, sostenuta daXiDiritti ma appoggiata anche da Uiltucs e Slang Usb, c’è la necessità di “contratto vero e proprio, con tutele reali, concrete garanzie, equità e rispetto del loro lavoro. In altre parole, un contratto collettivo nazionale”. LedellodeiLo, indetto dalla rete ...

SkyTG24 : Sciopero rider, venerdì 26 marzo stop alle consegne in 30 città - repubblica : Rider, sciopero delle consegne venerdì 26 marzo. Appello ai clienti: 'Non ordinate' - SilvanoSalviato : RT @osservatorio_ke: In previsione dello sciopero dei rider del 26 marzo, presentiamo una raccolta di articoli di Kritica dedicati a questa… - dugapod : NUOVA PUNTATA-Riders on the storm Con @YiftalemParigi sindacalista della @NIdiLCGIL e #rider dello sciopero del 26… - fra_lau16 : RT @osservatorio_ke: In previsione dello sciopero dei rider del 26 marzo, presentiamo una raccolta di articoli di Kritica dedicati a questa… -