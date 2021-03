Sciopero del trasporto pubblico: corse a singhiozzo a Bergamo (Di giovedì 25 marzo 2021) Venerdì 26 Marzo è proclamato lo Sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico per ottenere il rinnovo del contratto nazionale scaduto il 31 dicembre 2017. La decisione è stata assunta in seguito al rifiuto delle associazioni datoriali Asstra, Agens e Anav, di proseguire il confronto negoziale avviato a novembre del 2020. A Bergamo lo Sciopero scatterà con le corse da inizio servizio alle 6.15; dalle 9.15 alle 12.30 e dalle 15.30 a fine servizio. Come più volte sottolineato il trasporto pubblico è un servizio fondamentale che occupa più di 100 mila lavoratrici e lavoratori che, anche durante il periodo più duro del lockdown hanno sempre garantito il diritto alla mobilità delle persone, anche a rischio della loro salute. “È stato chiesto un ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 25 marzo 2021) Venerdì 26 Marzo è proclamato lonazionale di 24 ore delper ottenere il rinnovo del contratto nazionale scaduto il 31 dicembre 2017. La decisione è stata assunta in seguito al rifiuto delle associazioni datoriali Asstra, Agens e Anav, di proseguire il confronto negoziale avviato a novembre del 2020. Aloscatterà con leda inizio servizio alle 6.15; dalle 9.15 alle 12.30 e dalle 15.30 a fine servizio. Come più volte sottolineato ilè un servizio fondamentale che occupa più di 100 mila lavoratrici e lavoratori che, anche durante il periodo più duro del lockdown hanno sempre garantito il diritto alla mobilità delle persone, anche a rischio della loro salute. “È stato chiesto un ...

