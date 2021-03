Sciopero dei rider venerdì 26 marzo: “Niente consegne” (Di giovedì 25 marzo 2021) Indetto Sciopero dei rider del food delivery per venerdì 26 marzo, sostenuto dalla Uiltucs e dalla rete nazionale riderXiDiritti. Sono circa 30mila i riders che ogni giorno corrono per le strade delle nostre città per consegnare pasti e altri prodotti. Proprio loro hanno deciso di fermarsi per rivendicare i loro diritti. Alla base della protesta, infatti, come sottolineato dalle sigle sindacali, c’è la necessità di “contratto vero e proprio, con tutele reali, concrete garanzie, equità e rispetto del loro lavoro. In altre parole, un contratto collettivo nazionale”. Perché scioperano i rider ”Da anni stiamo lottando affinché siano riconosciuti i nostri diritti – si legge in una lettera aperta inviata ai clienti e all’opinione pubblica, in cui si chiede di non fare ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 25 marzo 2021) Indettodeidel food delivery per26, sostenuto dalla Uiltucs e dalla rete nazionaleXiDiritti. Sono circa 30mila is che ogni giorno corrono per le strade delle nostre città per consegnare pasti e altri prodotti. Proprio loro hanno deciso di fermarsi per rivendicare i loro diritti. Alla base della protesta, infatti, come sottolineato dalle sigle sindacali, c’è la necessità di “contratto vero e proprio, con tutele reali, concrete garanzie, equità e rispetto del loro lavoro. In altre parole, un contratto collettivo nazionale”. Perché scioperano i”Da anni stiamo lottando affinché siano riconosciuti i nostri diritti – si legge in una lettera aperta inviata ai clienti e all’opinione pubblica, in cui si chiede di non fare ...

NicolaPorro : ?? I furbetti del #vaccino, le due donne che fanno causa alla #Boldrini e lo sciopero dei dipendenti #Amazon. Questo… - StefanoFassina : Qual è il mestiere della Sinistra? Combattere contro lo schiavismo organizzato con l’algoritmo: il lavoro dei… - fattoquotidiano : 'NOI SCHIAVI DELL'ALGORITMO' Il primo sciopero dell’intera filiera italiana di Amazon – che ha visto fermarsi il 75… - mostro15119736 : RT @aboubakar_soum: Siamo dalla parte delle lavoratrici e dei lavoratori di #Amazon oggi in sciopero, perché sappiamo cosa vuol dire lavora… - DinamoPress : #nodeliveryday: i #rider di tutta Italia sono pronti a entrare in #sciopero per protestare le loro condizioni di la… -