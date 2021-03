Sci di fondo | Marco Selle lascia il ruolo di direttore tecnico della Nazionale italiana

(Di giovedì 25 marzo 2021) Dopo tre anni trascorsi alla guidadi sci die la FederazioneSport Invernali hanno deciso di comune accordo di interrompere il loro rapporto di collaborazione. L’annuncio ufficiale è arrivato sul sito FISI nel pomeriggio odierno.dell’Italnelle ultime tre stagioni agonistiche,era entrato nello stafffederale già nove anni fa come allenatore responsabilesquadra di Coppa del Mondo. “Diciamo grazie aper la passione e la competenza che ha messo quotidianamente in campo durante tutti questi anni. La Federazione gli augura ogni bene per i suoi impegni ...

... in particolare per quanto riguarda la filiera dello. Con il decreto il governo ha infatti ... che altrimenti si dovrebbero dividere i rimanenti 200 milioni circa delmontagna, ma soprattutto ...Come se non bastasse, hanno scelto una tematica diche definire surreale è riduttivo. La ...così catastrofico e misterioso? Molti di voi a questo punto di aspetterebbero qualcosa a tema- fi ...Divorzio tra Fisi e Marco Selle che, dopo 9 anni, non sarà più il responsabile dello sci di fondo azzurro. “Diciamo grazie a Selle per la passione e la competenza che ha messo quotidianamente in campo ...Giovedì 25 Marzo, 17:17 Dopo nove anni trascorsi nel ruolo prima di allenatore responsabile della squadra di Coppa del Mondo e successivamente come direttore tecnico delle squadre nazionali di sci di ...