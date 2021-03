Sci alpinismo, sette podi per l’Italia nella prima giornata delle Finali di Coppa del Mondo (Di giovedì 25 marzo 2021) Sono scattate le Finali di Coppa del Mondo di sci alpinismo, in programma a Madonna di Campiglio fino al domenica 28 marzo: oggi erano in programma le gare nel format sprint, e l’Italia ha subito raccolto sette podi. Di seguito i podi della prima gara divisi per categorie senior, under 23 ed under 20. I podi DEL 25 MARZO Sprint maschile senior Madonna di Campiglio 1. Arno Lietha (Svi)2. Nicolò Ernesto Canclini (Ita) 3. Thibault Anselmet (Fra)5. Robert Antonioli (Ita)6. Nadir Maguet (Ita)9. Giovanni Rossi (Ita)13. Michele Boscacci (Ita)14. Andrea Prandi (Ita) Sprint femminile senior Madonna di Campiglio 1. Marianna Jagercikova (Svk)2. Mara Martini (Ita) 3. Marianne Fatton (Svi)8. Giulia Compagnoni (Ita)19. Giulia Murada ... Leggi su oasport (Di giovedì 25 marzo 2021) Sono scattate ledideldi sci, in programma a Madonna di Campiglio fino al domenica 28 marzo: oggi erano in programma le gare nel format sprint, eha subito raccolto. Di seguito idellagara divisi per categorie senior, under 23 ed under 20. IDEL 25 MARZO Sprint maschile senior Madonna di Campiglio 1. Arno Lietha (Svi)2. Nicolò Ernesto Canclini (Ita) 3. Thibault Anselmet (Fra)5. Robert Antonioli (Ita)6. Nadir Maguet (Ita)9. Giovanni Rossi (Ita)13. Michele Boscacci (Ita)14. Andrea Prandi (Ita) Sprint femminile senior Madonna di Campiglio 1. Marianna Jagercikova (Svk)2. Mara Martini (Ita) 3. Marianne Fatton (Svi)8. Giulia Compagnoni (Ita)19. Giulia Murada ...

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpinismo Birra FORST al fianco dei migliori atleti del mondo di sci alpinismo Le bellissime Dolomiti di Brenta ospiteranno le Finali di Coppa del Mondo di Sci Alpinismo a Madonna di Campiglio, una delle località simbolo di questa disciplina visto che sulle sue spettacolari montagne già 46 anni fa nacque una delle prime gare, la Ski Alp Race Dolomiti di ...

Travolto dalla valanga, è morto I ragazzi avevano con loro tutta l'attrezzatura necessaria per lo sci alpinismo, anche gli apparecchi elettronici per il recupero dei dispersi nelle valanghe (Arva). Ma la neve spostata dal forte ...

Sauze d'Oulx celebra Matteo Eydallin, campione Sci Alpinismo Agenzia ANSA Sci alpinismo, sette podi per l’Italia nella prima giornata delle Finali di Coppa del Mondo Sono scattate le Finali di Coppa del Mondo di sci alpinismo, in programma a Madonna di Campiglio fino al domenica 28 marzo: oggi erano in programma le gare nel format sprint, e l’Italia ha subito ...

46ª international Ski Alp Race Dolomiti di Brenta Foto Maurizio Torri e Thomas Lattuada. Madonna di Campiglio porta bene alla nazionale Svizzera e nella sprint che ha aperto la tre giorni delle Finali di Coppa del Mondo Ismf di s ...

