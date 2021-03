Sara Croce: sotto il vestito niente per la “Bonas” di Avanti un Altro (Di giovedì 25 marzo 2021) Sara Croce ha fatto impazzire i follower con una foto pubblicata su Instagram che ha evidenziato le sue curve bollenti ed un fisico perfetto La modella e showgirl Sara CroceE’ una delle protagoniste del game show di Paolo Bonolis che anche in questa edizione sta raccogliendo dei consensi elevati. Appuntamento ormai fisso da dieci anni, il pubblico non smette di seguire lo spettacolo che garantisce sempre divertimento e bellezze mozzafiato. Nel rispetto delle trasmissioni del conduttore romano che ormai con la sua simpatia e quella dei suoi personaggi, oltre che alle curve mozzafiato delle sue bellezze, riesce a tenere gli spettatori incollati alla tv. Cosa che riesce anche alla Venere di Garlasco che ad ogni uscita pubblica, che sia televisione o post pubblicato sui social, il risultato non cambia. Infatti la showgirl ... Leggi su formatonews (Di giovedì 25 marzo 2021)ha fatto impazzire i follower con una foto pubblicata su Instagram che ha evidenziato le sue curve bollenti ed un fisico perfetto La modella e showgirlE’ una delle protagoniste del game show di Paolo Bonolis che anche in questa edizione sta raccogliendo dei consensi elevati. Appuntamento ormai fisso da dieci anni, il pubblico non smette di seguire lo spettacolo che garantisce sempre divertimento e bellezze mozzafiato. Nel rispetto delle trasmissioni del conduttore romano che ormai con la sua simpatia e quella dei suoi personaggi, oltre che alle curve mozzafiato delle sue bellezze, riesce a tenere gli spettatori incollati alla tv. Cosa che riesce anche alla Venere di Garlasco che ad ogni uscita pubblica, che sia televisione o post pubblicato sui social, il risultato non cambia. Infatti la showgirl ...

Advertising

virginiaraggi : È inaccettabile quanto avvenuto sabato scorso nei pressi di piazza Bologna a Roma. Cori fascisti e saluti romani do… - inertia61737009 : @ZodNiz @briganti_luigi @fauss77 @mircoDmirco gli unici negozi e attività che saranno sempre aperti sono gli alimen… - luca_nocerino_ : RT @virginiaraggi: È inaccettabile quanto avvenuto sabato scorso nei pressi di piazza Bologna a Roma. Cori fascisti e saluti romani dopo un… - picobocci : RT @Perri57: Draghi: 500 mila vaccinazioni al giorno, le scuole riapriranno, ci sarà un passaporto per viaggiare, l’Italia ce la farà. Manc… - iladuva : In occasione del settecentesimo anniversario della morte di Dante, D'Uva ha realizzato per l'Opera Di Santa Croce,… -