Sapete che fine ha fatto Luke di Una mamma per amica? Oggi ha 62 anni e la barba bianchissima [FOTO] (Di giovedì 25 marzo 2021) All’inizio, quando Una mamma per amica era alla sua prima stagione e si stava registrando la puntata pilota, Luke non avrebbe dovuto esserci. Al suo posto avremmo dovuto vedere una donna, che sarebbe poi diventata la migliore amica di Lorelai. Le cose sono andate diversamente, per fortuna. Quando i produttori si sono accorti dell’alchimia tra … L'articolo Sapete che fine ha fatto Luke di Una mamma per amica? Oggi ha 62 anni e la barba bianchissima FOTO proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 25 marzo 2021) All’inizio, quando Unaperera alla sua prima stagione e si stava registrando la puntata pilota,non avrebbe dovuto esserci. Al suo posto avremmo dovuto vedere una donna, che sarebbe poi diventata la miglioredi Lorelai. Le cose sono andate diversamente, per fortuna. Quando i produttori si sono accorti dell’alchimia tra … L'articolochehadi Unaperha 62e laproviene da Velvet Gossip.

Advertising

borghi_claudio : Sapete qual è il problema di un mondo di vecchi e di tutelati? Che si è scelta la misura del lockdown con la massim… - ilpost : Forse sapevate già che dobbiamo a Venezia la parola 'ciao', ma, per esempio, sapete perché il 'carpaccio' si chiama… - PietroGrasso : Fidatevi della scienza. Oggi ho avuto la mia dose di #vaccino #AstraZeneca. Mi ero prenotato sul portale del Lazio… - angy_imma : RT @LoveYou3000__: “la danza non è tecnica” no sapete cosa è tecnicamente scorretto? dover vedere questo scempio da una che studia danza da… - hecat0 : o potete semplicemente dirci che non sapete scopare -