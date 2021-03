(Di giovedì 25 marzo 2021) FOGGIA - Ammonta a circaildella rapina compiuta nella tarda mattinata di oggi ai danni delspin che si trova in via Salvemini a San(Foggia). Ad agire un ...

Advertising

_Carabinieri_ : Operazione internazionale antidroga: #Carabinieri Foggia e G.R.E.C.O. Levante della Policia Nacional spagnola, eseg… - IannielloVitto2 : RT @_Carabinieri_: Operazione internazionale antidroga: #Carabinieri Foggia e G.R.E.C.O. Levante della Policia Nacional spagnola, eseguono… - LaGazzettaWeb : San Severo, rapinano supermercato: 3mila euro di bottino - LuigiAssecasa : RT @_Carabinieri_: Operazione internazionale antidroga: #Carabinieri Foggia e G.R.E.C.O. Levante della Policia Nacional spagnola, eseguono… - MarcoMassimili6 : RT @_Carabinieri_: Operazione internazionale antidroga: #Carabinieri Foggia e G.R.E.C.O. Levante della Policia Nacional spagnola, eseguono… -

Ultime Notizie dalla rete : San Severo

La Gazzetta del Mezzogiorno

FOGGIA - Ammonta a circa 3mila euro il bottino della rapina compiuta nella tarda mattinata di oggi ai danni del supermercato Eurospin che si trova in via Salvemini a(Foggia). Ad agire un commando composto da 4 - 5 banditi tutti con il volto coperto e armati di coltello. I malviventi hanno fatto irruzione nell'attività commerciale e sotto la minaccia ...Rapina all'Eurospin di, bottino da 3mila euroFOGGIA - Ammonta a circa 3mila euro il bottino della rapina compiuta nella tarda mattinata di oggi ai danni del supermercato Eurospin che si trova in via Salvemini a San Severo (Foggia). Ad agire un c ...Colpo al supermercato Eurospin di San Severo. Paura oggi attorno alle ore 13 nel punto vendita di viale 2 giugno. Stando a quanto riportato da lagazzettadisansevero.it, quattro malviventi a volto cope ...