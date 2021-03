Sampdoria: Colley tra rinnovo e le sirene della Premier League (Di giovedì 25 marzo 2021) Omar Colley è stato uno dei primi a rinnovare con la Sampdoria, ma il difensore ha molto mercato: la valutazione Omar Colley è stato uno dei primi calciatori a rinnovare con la Sampdoria. Il suo contratto è in scadenza nel 2025 e il club doriano si trova in una posizione molto forte per quanto riguarda la prossima sessione di mercato. Il difensore gambiano è sempre stato chiaro: addio alla Sampdoria solo ed esclusivamente per fare il salto di qualità. Come riporta Tuttosport, sono aumentate le squadre di Premier League interessate. CONTINUA A LEGGERE SU SAMPNEWS24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 25 marzo 2021) Omarè stato uno dei primi a rinnovare con la, ma il difensore ha molto mercato: la valutazione Omarè stato uno dei primi calciatori a rinnovare con la. Il suo contratto è in scadenza nel 2025 e il club doriano si trova in una posizione molto forte per quanto riguarda la prossima sessione di mercato. Il difensore gambiano è sempre stato chiaro: addio allasolo ed esclusivamente per fare il salto di qualità. Come riporta Tuttosport, sono aumentate le squadre diinteressate. CONTINUA A LEGGERE SU SAMPNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

