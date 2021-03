Samantha Curcio, la scoperta su Alessio: “Maria, la sua ex è la sosia di Ilary Blasi” (Di giovedì 25 marzo 2021) La tronista Samantha Curcio è stata protagonista della puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi giovedì 25 marzo. La bella campana ha eliminato il corteggiatore Roberto, a causa di una conoscenza diventata fin troppo pesante e di una divergenza caratteriale a quanto pare insanabile, ma ha anche intavolato una discussione con l’altro suo corteggiatore Alessio. Samantha e i suoi dubbi a Uomini e Donne La 30enne ha confessato di aver “spiato” i social del romano e di aver scoperto delle cose che destano dubbi. Ad esempio, ritiene che le amicizie del ragazzo con tanti personaggi passati negli studi di Uomini e Donne, vadano ad alimentare una incertezza rispetto alla sua veridicità: che sia li solo per visibilità e non per vero interesse?. La domanda ha visto scendere in campo anche la padrona di casa ... Leggi su solonotizie24 (Di giovedì 25 marzo 2021) La tronistaè stata protagonista della puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi giovedì 25 marzo. La bella campana ha eliminato il corteggiatore Roberto, a causa di una conoscenza diventata fin troppo pesante e di una divergenza caratteriale a quanto pare insanabile, ma ha anche intavolato una discussione con l’altro suo corteggiatoree i suoi dubbi a Uomini e Donne La 30enne ha confessato di aver “spiato” i social del romano e di aver scoperto delle cose che destano dubbi. Ad esempio, ritiene che le amicizie del ragazzo con tanti personaggi passati negli studi di Uomini e Donne, vadano ad alimentare una incertezza rispetto alla sua veridicità: che sia li solo per visibilità e non per vero interesse?. La domanda ha visto scendere in campo anche la padrona di casa ...

