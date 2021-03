Salvini su tutte le furie perché non vuol lasciare la presidenza del Copasir all’amica Meloni (Di giovedì 25 marzo 2021) Copasir: Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. Istituito nel 2007 , ha la funzione di verificare «in modo sistematico e continuativo» che l’attività dei servizi segreti sia svolta nel rispetto delle leggi, della Costituzione e nell’interesse della Repubblica e delle sue istituzioni. Funziona così: metà dei componenti spettano alle opposizioni, così come la presidenza. Dal 9 ottobre del 2019 c’è Raffaele Volpi, leghista. Ma ora il governo è cambiato, così come i partiti in maggioranza e quelli all’opposizione. Dove, si sa, c’è solo Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni. E quindi, a lei dovrebbe spettare quel ruolo, a uno dei suoi. Ma il leader della Lega Matteo Salvini mal digerisce l’idea di lasciare il Copasir, anche se alla sua amica di Fdi. Dice che sì, lei è ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 25 marzo 2021): Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. Istituito nel 2007 , ha la funzione di verificare «in modo sistematico e continuativo» che l’attività dei servizi segreti sia svolta nel rispetto delle leggi, della Costituzione e nell’interesse della Repubblica e delle sue istituzioni. Funziona così: metà dei componenti spettano alle opposizioni, così come la. Dal 9 ottobre del 2019 c’è Raffaele Volpi, leghista. Ma ora il governo è cambiato, così come i partiti in maggioranza e quelli all’opposizione. Dove, si sa, c’è solo Fratelli d’Italia di Giorgia. E quindi, a lei dovrebbe spettare quel ruolo, a uno dei suoi. Ma il leader della Lega Matteomal digerisce l’idea diil, anche se alla sua amica di Fdi. Dice che sì, lei è ...

Advertising

Antonio49021303 : #vaccini sanità lombarda ????????come mai adesso i vari salvini e compagnia bella non parlano? Quando c'è da sparlare d… - ICARUZFVLZ : questo sostiene pure salvini e tutte le volte mi guarda malissimo - FelipeKarmelo : RT @MartinKeufaver: Si scrive Speranza ma si legge Salvini. Se non ti opponi con tutte le forze sei complice. Lega merda. - MartinKeufaver : Si scrive Speranza ma si legge Salvini. Se non ti opponi con tutte le forze sei complice. Lega merda. - AlessioColzani : ???? #SALVINI: 'LE RIAPERTURE SARANNO IL VERO RIMBORSO PER FAMIGLIE E IMPRESE' 'Stiamo lavorando per riaprire subito… -