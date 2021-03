Salerno, imprese di nuovo in piazza: corteo sul Corso Vittorio Emanuele (Di giovedì 25 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Ristoranti bar, ma anche sale scommesse, palestre, artigiani: gli organizzatori parlano di circa 20 categorie rappresentate all’interno della nuova iniziativa di protesta che si è svolta questa mattina a Salerno, con un corteo che, dopo un primo momento di raduno davanti ai portici di palazzo di città, si è spostata verso Corso Vittorio Emanuele, la principale arteria dello shopping e dell’economia salernitana. L’idea è quella di prevedere comunque un giorno di apertura di tutte le attività, contravvenendo alle regole, in forma di protesta, così come ieri è stato proposto dal presidente nazionale di Mio, una delle associazioni che sta rappresentando il settore della ristorazione. “Continueremo a manifestare ogni giorno – ha dichiarato Mauro ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 25 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Ristoranti bar, ma anche sale scommesse, palestre, artigiani: gli organizzatori parlano di circa 20 categorie rappresentate all’interno della nuova iniziativa di protesta che si è svolta questa mattina a, con unche, dopo un primo momento di raduno davanti ai portici di palazzo di città, si è spostata verso, la principale arteria dello shopping e dell’economia salernitana. L’idea è quella di prevedere comunque un giorno di apertura di tutte le attività, contravvenendo alle regole, in forma di protesta, così come ieri è stato proposto dal presidente nazionale di Mio, una delle associazioni che sta rappresentando il settore della ristorazione. “Continueremo a manifestare ogni giorno – ha dichiarato Mauro ...

