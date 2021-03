Ryanair annuncia espansione su Milano Malpensa | investe 200 milioni per due aeromobili

(Di giovedì 25 marzo 2021) (Teleborsa) –hato l’operativo voli della prossima estate su, che determinerà un’ulteriorenella sua base di, con dueaggiuntivi a partire da luglio ed un investimento di 200di dollari. Saranno operative 30 rotte, di cui quattro nuove per Barcellona, Corfù, Santorini e Zante, che aumenteranno il traffico aereo mentre avanza la campagna vaccinale e l’Europa si prepara a riaprire le frontiere per le vacanze estive. “Questa estate, con l’implementazione dei programmi vaccinali, il traffico aereo è destinato a crescere”, ha affermato il Direttore del CommercialeJason Mc Guinness, aggiungendo che l’investimento su...

Advertising

infoiteconomia : Ryanair annuncia sei nuove rotte su Birgi - daniele19921 : RT @Milly__24__: RyanAir annuncia che non richiederà il Passaporto Vaccinale sui suoi aerei, poi la Merkel dichiara di revocare il Lockdown… - mario_gug : Mentre la Commissione europea da una settimana sta lavorando al Certificato digitale verde (Digital Green Certifica… - AvioMediaNet : Oggi @Ryanair_IT e @Airgest hanno annunciato sei nuove rotte dall'aeroporto di #Trapani. - Milly__24__ : RyanAir annuncia che non richiederà il Passaporto Vaccinale sui suoi aerei, poi la Merkel dichiara di revocare il L… -

Ultime Notizie dalla rete : Ryanair annuncia

Il Messaggero

"La decisione didi basare altri due aeromobili a Malpensa è un segno della volontà del settore di ripartire. Un'ottima opportunità per i viaggiatori e per l'intera economia che gravita ...24 marzo 2021 -, la compagnia aerea l ow cost irlandese operativa anche in Italia, ha lanciato il suo programma operativo per l'estate 2021 da Bologna, con un aeromobile basato aggiuntivo, 64 rotte in totale ...(Teleborsa) - Ryanair ha annunciato l'operativo voli della prossima estate su Milano Malpensa, che determinerà un’ulteriore espansione nella sua base di Milano, con due aeromobili aggiuntivi a partire ...Ryanair ha annunciato oggi, durante una conferenza stampa virtuale, un’ulteriore espansione nella sua base di Milano Malpensa a partire da questa estate. Dal prossimo luglio infatti verranno introdott ...