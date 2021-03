Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga a Temptation Island? La coppia risponde ufficialmente (Di giovedì 25 marzo 2021) Una coppia nata recentemente sotto i riflettori del Grande Fratello Vip sbarcherà anche sull’isola delle tentazioni? La trasmissione radiofonica Turchesando lo ha chiesto ai diretti interessati, o almeno ad una metà della coppia. Stiamo parlando di Rosalinda Cannavò ed Andrea Zenga. Quest’ultimo, come riportato nelle dichiarazioni anche da Isa&Chia, ha parlato del suo rapporto germinato all’interno della casa del Grande Fratello Vip con Rosalinda, all’epoca ancora impelagata in un rapporto di durata decennale con Giuliano che, però, non sentiva più di voler proseguire. Ecco le parole di Andrea Zenga: “Si può dire che sta nascendo l’amore. Ci stiamo vivendo ogni giorno è importante, proviamo cose forti. Stiamo bene nel ... Leggi su trendit (Di giovedì 25 marzo 2021) Unanata recentemente sotto i riflettori del Grande Fratello Vip sbarcherà anche sull’isola delle tentazioni? La trasmissione radiofonica Turchesando lo ha chiesto ai diretti interessati, o almeno ad una metà della. Stiamo parlando died. Quest’ultimo, come riportato nelle dichiarazioni anche da Isa&Chia, ha parlato del suo rapporto germinato all’interno della casa del Grande Fratello Vip con, all’epoca ancora impelagata in un rapporto di durata decennale con Giuliano che, però, non sentiva più di voler proseguire. Ecco le parole di: “Si può dire che sta nascendo l’amore. Ci stiamo vivendo ogni giorno è importante, proviamo cose forti. Stiamo bene nel ...

