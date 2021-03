Romina Power ricorda la sorella scomparsa | con una foto insieme al figlio Yari

Advertising

Raiofficialnews : ??Nuovo appuntamento con #CanzoneSegreta. Ospiti di @serenarossi_com: @mikasounds, Romina Power, @OfficialCiro, Marc… - FanFerrante : @tvblogit @ilmessaggeroit se continua con questo atteggiamento da diva altro che mahmood e cantanti vari. potrà sol… - Stelio_Bonsegna : RT @123stella16: @carlakak Zingaretti che critica la Raggi è come Romina Power che da lezioni di canto ad Adele - paoloferrarelli : RT @123stella16: @carlakak Zingaretti che critica la Raggi è come Romina Power che da lezioni di canto ad Adele - TTgruppo : RT @123stella16: @carlakak Zingaretti che critica la Raggi è come Romina Power che da lezioni di canto ad Adele -

Ultime Notizie dalla rete : Romina Power

Formatonews

Nel suo ultimo post pubblicato sul suo account ufficiale di Instagram la cantanteha voluto condividere con tutti i suoi numerosissimi follower un ricordo a cui tiene ...Lacondivide una foto dell'amata sorella scomparsa da poco mentre è abbracciata al figlio Yari, un ricordo toccanteè molto legata alle sue perdite, la sorella che è mancata poco tempo fa ha lasciato in lei un vuoto incolmabile e non perde occasione per ricordarla su instagram con delle foto. Lo stesso ...Nel suo ultimo post pubblicato sul suo account ufficiale di Instagram la cantante Romina Power ha voluto condividere con tutti i suoi numerosissimi follower un ricordo a cui tiene molto.ROME, MAR 24 - Premier Mario Draghi said Wednesday that his government is aiming to administer half a million COVID-19 vaccine doses a day in the near future. "We are working to compensate for the del ...