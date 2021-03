Roma, “spia” il blitz dei Carabinieri durante un’operazione antidroga, ma i carabinieri “spiano” lui e scoprono che era uno spacciatore: arrestato (Di giovedì 25 marzo 2021) Due giorni fa i carabinieri della Compagnia di Tivoli erano impegnati in un’operazione a Ponte di Nona dove hanno sgominato una fiorente attività di spaccio ed hanno eseguito 22 misure cautelari. Sul posto però, hanno notato un uomo che si aggirava tra le strade, curiosando per capire cosa stesse accadendo. Leggi anche: Roma. Stordisce un’anziana che accudisce con i tranquillanti, lei finisce in coma. Ecco il ‘piano’ della badante La sua presenza non è passata inosservata ai militari della Tenenza di Guidonia impegnati nell’operazione, che hanno deciso di identificarlo: è così che a carico di un Romano di 45 anni, con precedenti e sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali, è emerso un provvedimento di espiazione di pena detentiva per spaccio di droga emesso il 22 marzo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 25 marzo 2021) Due giorni fa idella Compagnia di Tivoli erano impegnati ina Ponte di Nona dove hanno sgominato una fiorente attività di spaccio ed hanno eseguito 22 misure cautelari. Sul posto però, hanno notato un uomo che si aggirava tra le strade, curiosando per capire cosa stesse accadendo. Leggi anche:. Stordisce un’anziana che accudisce con i tranquillanti, lei finisce in coma. Ecco il ‘piano’ della badante La sua presenza non è passata inosservata ai militari della Tenenza di Guidonia impegnati nell’operazione, che hanno deciso di identificarlo: è così che a carico di unno di 45 anni, con precedenti e sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali, è emerso un provvedimento di ezione di pena detentiva per spaccio di droga emesso il 22 marzo ...

Advertising

CorriereCitta : Roma, “spia” il blitz dei Carabinieri durante un’operazione antidroga, ma i carabinieri “spiano” lui e scoprono che… - frankygio2 : Allenatore italiano/ direttore sportivo italiano/ un portiere/ un centravanti e in ultimo caccia via i procuratori… - Danielegiuglio : Ah.... se fosse vera sta dichiarazione... sarebbero da ingabbiare in quel di Roma spia da Lazio -