Roma | Pallotta difende Tiago Pinto e i Friedkin | “Le stesse sciocchezze che ho già affrontato io 8 anni fa”

(Di giovedì 25 marzo 2021)torna a parlare della.L’ex presidente della, James, torna a parlare del club giallorosso. Attivissimo sui social nell’ultimo periodo, l'ex numero uno del club capitolino, torna a twittare sulla sua ex squadra, riprendendo un articolo di rassegna da "Il Corriere dello Sport", che metteva in dubbio il lavoro di, direttore generale del club capitolino, criticandone l'operato. Di seguito il post sul suo profilo Twitter."Questo articolo qui è quello che abbiamo dovuto affrontare per 8. La politica interna e l’interesse personale ostacolano ciò che è buono per l’AS. Spero solo che i tifosi capiscano lee permettano aidi prendere le decisioni che ...

Commenta per primo Jamescontinua a twittare commentando le vicende giallorosse e tirando in ballo la sua esperienza nella Capitale. L'ultima pillola l'ha riservata ai mali interni della, con la speranza che i ...Daa Pallo - Tweet . L'ex presidente dellacontinua a parlare come un fiume in piena tramite Twitter , commentando le vicende giallorosse e tirando in ballo la sua esperienza nella Capitale ...La politica interna e l’interesse personale ostacolano ciò che è buono per l’AS Roma. Spero solo che i tifosi capiscano le sciocchezze e permettano al Friedkin di prendere le decisioni che ritengono ...PALLOTTA ROMA TWITTER – James Pallotta, attivissimo sui social nell’ultimo periodo, torna a ‘twittare’ sulla Roma. Stavolta l’ex presidente giallorosso ha ripreso un articolo di rassegna che metteva i ...