Advertising

CorSport : #Roma, l'agente di #Veretout: 'Niente Napoli, sta bene qui. Rientra dopo la sosta' - sportli26181512 : #Roma, l'agente di #Veretout: 'Niente Napoli, sta bene qui. Rientra dopo la sosta': Mario Giuffredi: 'È un signor a… - Aymanfmmd : RT @MarcoJuric: #Calciomercato | #ASRoma, incontro a Trigoria tra Tiago Pinto e Giuseppe Riso, agente di #Cristante e #Mancini. I dettagli… - sportli26181512 : Adesso Totti è ufficialmente un agente sportivo: può operare sul mercato: Adesso Totti è ufficialmente un agente sp… - STOCALCIO1 : ?????? #Giuffredi, agente di #Veretout: 'Alla ripresa del campionato sarà disponibile, pronto per ripartite da dove av… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma agente

- L'di Veretout conferma quanto aveva dichiarato al corrieredellosport.it riguardo Jordan Veretout. Mario Giuffredi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss ......con lache prevede anche un adeguamento di stipendio: 'Nei mesi scorsi abbiamo parlato di rinnovo, per cui credo che sia impossibile che Veretout venga al Napoli', ha rivelato il suo...Il titolare di una sala slot di Torre Maura, Roma, è stato arrestato con l’accusa di spaccio. Per lui anche una maxi multa di 60mila euro. Il comunicato della Questura di Roma: “Nell’ambito di mirati ...La Roma si prepara ad affrontare il definitivo tour de force in vista della fine del campionato. I giallorossi sono l’unica squadra ad essere rimasta a gareggiare nelle competizioni europee, ...