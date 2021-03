Roma, furti in centro a ‘gestione familiare’: smantellata rete criminale rom. Ecco come agivano (Di giovedì 25 marzo 2021) Alle prime ore del mattino i Carabinieri della Compagnia Roma centro hanno fatto scattare l’operazione ‘Open Door’, l’indagine che ha fatto luce su un vero e proprio gruppo criminale composto da famiglie di etnia rom, tutte legate dai vicoli di parentela. L’operazione dei militari è stata coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma – ed è scattata in seguito all’analisi di numerosi furti in abitazione commessi nel centro storico della Capitale. I Carabinieri, analizzando i filmati di video sorveglianza hanno potuto constatare che le protagoniste indiscusse dei furti erano le donne: vestite bene e “coperte” dagli uomini della famiglia, si introducevano nelle case e portavano via tutto. Le indagini Nel corso delle indagini sono stati ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 25 marzo 2021) Alle prime ore del mattino i Carabinieri della Compagniahanno fatto scattare l’operazione ‘Open Door’, l’indagine che ha fatto luce su un vero e proprio gruppocomposto da famiglie di etnia rom, tutte legate dai vicoli di parentela. L’operazione dei militari è stata coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di– ed è scattata in seguito all’analisi di numerosiin abitazione commessi nelstorico della Capitale. I Carabinieri, analizzando i filmati di video sorveglianza hanno potuto constatare che le protagoniste indiscusse deierano le donne: vestite bene e “coperte” dagli uomini della famiglia, si introducevano nelle case e portavano via tutto. Le indagini Nel corso delle indagini sono stati ...

