Roma, da domani le dosi si faranno fino alle ore 24. Si parte nell'hub di Fiumicino, poi nuovi orari anche alla Nuvola (Di giovedì 25 marzo 2021) Accelerare con i vaccini. Così nel Lazio, da domani, venerdì 26, le dosi verranno somministrate anche di notte. Gli appuntamenti andranno avanti, infatti, fino alla mezzanotte. Si parte da Fiumicino. ... Leggi su leggo (Di giovedì 25 marzo 2021) Accelerare con i vaccini. Così nel Lazio, da, venerdì 26, leverranno somministratedi notte. Gli appuntamenti andranno avanti, infatti,mezzanotte. Sida. ...

Advertising

matteosalvinimi : ?? Finito a Roma, aereo serale per #Palermo: domani altra udienza in tribunale. Sequestratore di persona? No, minis… - NicolaPorro : Domani alle 15 in piazza del Popolo a Roma (e in altre 25 città italiane) si terrà una manifestazione che vedrà la… - sscnapoli : ?? | I convocati di #RomaNapoli ?? - borrillo62 : RT @romatoday: Sciopero a Roma: domani 26 marzo a rischio autobus, metro e treni. Gli orari e le informazioni - romatoday : Sciopero a Roma: domani 26 marzo a rischio autobus, metro e treni. Gli orari e le informazioni -