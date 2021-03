Roma Capitale verso la carta dei valori dello sport al femminile (Di giovedì 25 marzo 2021) ROMA – Roma Capitale potrà avere presto una Carta dei valori dello sport al femminile sulla falsariga di quella approvata lo scorso gennaio dal Comune di Bologna per garantire pari accessibilità a tutti gli sport sin dall’infanzia contro stereotipi di genere e discriminazioni. È quanto emerso stamattina dalla Commissione capitolina congiunta Pari Opportunità-sport, i cui i rispettivi presidenti, Gemma Guerrini e Angelo Diario, hanno preso l’impegno di realizzare “un atto condiviso per la rilevazione dei dati” che possa prevedere una “modifica delle statistiche che tutti gli anni il dipartimento competente e i municipi fanno su impianti sportivi comunali e palestre scolastiche” per ottenere “un ulteriore dettaglio sul sesso degli iscritti”, anche a partire dai dati sul tesseramento. Leggi su dire (Di giovedì 25 marzo 2021) ROMA – Roma Capitale potrà avere presto una Carta dei valori dello sport al femminile sulla falsariga di quella approvata lo scorso gennaio dal Comune di Bologna per garantire pari accessibilità a tutti gli sport sin dall’infanzia contro stereotipi di genere e discriminazioni. È quanto emerso stamattina dalla Commissione capitolina congiunta Pari Opportunità-sport, i cui i rispettivi presidenti, Gemma Guerrini e Angelo Diario, hanno preso l’impegno di realizzare “un atto condiviso per la rilevazione dei dati” che possa prevedere una “modifica delle statistiche che tutti gli anni il dipartimento competente e i municipi fanno su impianti sportivi comunali e palestre scolastiche” per ottenere “un ulteriore dettaglio sul sesso degli iscritti”, anche a partire dai dati sul tesseramento.

