Roma | ag Veretout | «Napoli? Impossibile Trattiamo il rinnovo»

(Di giovedì 25 marzo 2021) Mario Giuffredi ha parlato del futuro del centrocampista dellaJordanMario Giuffredi, agente tra gli altri di Jordan, ai microfoni di Radio Kiss Kissha parlato del futuro del centrocampista della. «Alla ripresa del campionato tornerà disponibile, pronto per ripartire da dove aveva finito. Siamo convinti che continuerà a fare quello che stava facendo. Futuro al? No, sta bene alla. Nei mesi scorsi abbiamo parlato di, per cui credo che siachevada al. Anche perché vedo molto difficile che Fonseca si trasferisca in azzurro l’anno prossimo». Leggi su Calcionews24.com

Ultime Notizie dalla rete : Roma Veretout

